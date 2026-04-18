Vinculan a proceso a presunto feminicida de adulta mayor en Navolato

Yovani “N”, presunto responsable del feminicidio de una adulta mayor en Navolato el pasado 1 de abril, fue vinculado a proceso penal por feminicidio agravado, y continuará el caso en su contra.

El probable asesino de Martha Alicia “N”, de 80 años de edad, también fue acusado de robo en lugar habitado, en el domicilio donde hallaron asesinada a la víctima, en la colonia Centro de Navolato.

Durante la audiencia, el equipo legal de Yovani “N” no presentó datos para defender al imputado.

Tras determinar la vinculación a proceso, el Juez de Control mantuvo como medida cautelar la prisión preventiva, así como seis meses de plazo para la investigación complementaria.