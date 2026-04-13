Vinculan a proceso a presunto feminicida de Ahome por hechos de 2023

AHOME._ Por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, Felaid Jesús “N” fue vinculado a proceso tras una audiencia inicial en la Zona Norte del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, presentó los datos de prueba que un Juez de Control consideró suficientes para iniciar el procedimiento jurídico.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 22 de octubre de 2023 en la ciudad de Los Mochis. La víctima se encontraba en compañía del señalado cuando, tras una aparente discusión, este la habría agredido con un objeto punzocortante, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Durante la continuación de la audiencia, la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el imputado.