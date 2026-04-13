Seguridad
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Proceso judicial

Vinculan a proceso a presunto feminicida de Ahome por hechos de 2023

Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Felaid Jesús “N”, señalado por la Fiscalía de Sinaloa como probable responsable de un feminicidio agravado cometido en Los Mochis en octubre de 2023
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/04/2026 13:21
13/04/2026 13:21

AHOME._ Por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, Felaid Jesús “N” fue vinculado a proceso tras una audiencia inicial en la Zona Norte del Estado. La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, presentó los datos de prueba que un Juez de Control consideró suficientes para iniciar el procedimiento jurídico.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron el pasado 22 de octubre de 2023 en la ciudad de Los Mochis. La víctima se encontraba en compañía del señalado cuando, tras una aparente discusión, este la habría agredido con un objeto punzocortante, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Durante la continuación de la audiencia, la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el imputado.

Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, tiempo en el cual se buscará esclarecer la autoría del crimen antes de que se dicte una sentencia definitiva.

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