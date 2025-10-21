Vinculan a proceso a presunto homicida por crimen de 2020 en Culiacán

CULIACÁN. _ Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido con premeditación y ventaja, según informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, Región Centro.

Los hechos que se le imputan a José “N” ocurrieron el 20 de julio de 2020, al interior de un vehículo estacionado en la colonia Independencia de esta ciudad capital. De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente utilizó un mecate para privar de la vida a la víctima por asfixia.

Tras la continuación de la audiencia inicial, el Juez determinó vincular a proceso a José “N”, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria por parte de la autoridad ministerial.