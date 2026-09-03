Vinculan a proceso a presunto implicado en desaparición de turistas de EdoMex en Mazatlán

Un presunto implicado en la desaparición de una familia del Estado de México en Mazatlán fue vinculado a proceso penal por un juez de control federal y permanecerá en prisión.

El señalado, Jesús “N”, estaría ligado a los hechos ocurridos en febrero pasado, cuando seis turistas mexiquenses fueron interceptados en el área de Cerritos, al norte del puerto, mientras circulaban a bordo de vehículos tipo Razer.

Por la desaparición de cuatro hombres, se imputó por desaparición cometida por particulares; mientras que por el plagio de una mujer y una niña, correspondió a desaparición cometida por particulares agravada y con atenuante.

Estas últimas dos víctimas fueron liberadas posteriormente en El Habal, pero los cuatro hombres, Omar Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino, Gregorio Ramírez Sabino y Óscar García Hernández, no han sido localizados.

Jesús “N” fue detenido en Mazatlán y recluido en el Cefereso 13, ubicado en el estado de Oaxaca.

Tras dictar la vinculación a proceso, la autoridad judicial determinó mantenerlo en prisión preventiva y otorgar un plazo de cuatro meses como periodo para la investigación complementaria.