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Vinculan a proceso a presunto implicado en desaparición de turistas de EdoMex en Mazatlán

Jesús ‘N’ permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria por los hechos ocurridos en febrero en el área de Cerritos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/09/2026 18:59
03/09/2026 18:59

Un presunto implicado en la desaparición de una familia del Estado de México en Mazatlán fue vinculado a proceso penal por un juez de control federal y permanecerá en prisión.

El señalado, Jesús “N”, estaría ligado a los hechos ocurridos en febrero pasado, cuando seis turistas mexiquenses fueron interceptados en el área de Cerritos, al norte del puerto, mientras circulaban a bordo de vehículos tipo Razer.

Por la desaparición de cuatro hombres, se imputó por desaparición cometida por particulares; mientras que por el plagio de una mujer y una niña, correspondió a desaparición cometida por particulares agravada y con atenuante.

Estas últimas dos víctimas fueron liberadas posteriormente en El Habal, pero los cuatro hombres, Omar Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino, Gregorio Ramírez Sabino y Óscar García Hernández, no han sido localizados.

Jesús “N” fue detenido en Mazatlán y recluido en el Cefereso 13, ubicado en el estado de Oaxaca.

Tras dictar la vinculación a proceso, la autoridad judicial determinó mantenerlo en prisión preventiva y otorgar un plazo de cuatro meses como periodo para la investigación complementaria.

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