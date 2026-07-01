Vinculan a proceso a presunto implicado en feminicidio de dos jóvenes en Juntas del Humaya, en Culiacán

Autoridades judiciales vincularon a proceso a Jesús Javier “N”, presunto implicado en el feminicidio de las jóvenes Michelle e Ivonne, de 14 y 18 años, el pasado mes de enero en el sector Juntas del Humaya, en Culiacán.

Dicho crimen ocurrió el 16 de enero, cuando tras reportes de disparos, fueron encontradas ambas jóvenes sin vida en una zona de terracería a la orilla de las vías del tren, en el citado sector.

Además del caso de las dos chicas asesinadas, el sujeto también es acusado de atacar a balazos a un hombre en la colonia Vicente Lombardo Toledano, también en la capital sinaloense.

Esta segunda acusación obedece a una agresión a balazos registrada el lunes 21 de abril.

Por ambos hechos, fue imputado y vinculado a proceso por los delitos de feminicidio agravado y homicidio doloso en grado de tentativa.

Tras determinar la prisión preventiva como medida cautelar, el Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.