Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Guasave

Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Oswaldo “N”, a quien la Fiscalía General del Estado identifica como el probable responsable del delito de feminicidio cometido en este municipio.

De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, los hechos se registraron la tarde del pasado 8 de enero. La víctima se trasladaba hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptada y agredida en las inmediaciones de la Colonia Del Bosque.