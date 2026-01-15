Vinculan a proceso a presunto responsable de feminicidio en Guasave

Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Oswaldo “N”, a quien la Fiscalía General del Estado identifica como el probable responsable del delito de feminicidio cometido en este municipio.
De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación, los hechos se registraron la tarde del pasado 8 de enero. La víctima se trasladaba hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptada y agredida en las inmediaciones de la Colonia Del Bosque.
Durante el ataque, el imputado presuntamente le infligió diversas lesiones que provocaron su fallecimiento.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que el señalado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se estableció un periodo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria antes de emitir una sentencia definitiva.