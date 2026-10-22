$!Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio en taller automotriz en Culiacán

Jesús Abraham "N" fue vinculado a proceso, como presunto responsable de un ataque armado que dejó a un hombre muerto y otro herido, dentro de un taller automotriz el pasado mes de enero en Culiacán.

Los hechos atribuidos ocurrieron la tarde-noche del 27 de enero, sobre la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde perdió la vida Javier "N", de 59 años, y otro hombre llamado Gregorio "N", de 54 años, resultó herido.

La Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, presentó la imputación y un Juez vinculó a proceso a Jesús Abraham “N” por el delito de homicidio calificado al haberse cometido con ventaja.