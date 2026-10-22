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Vinculan a proceso a presunto responsable de homicidio en taller automotriz en Culiacán

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del 27 de enero, sobre la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde perdió la vida Javier ‘N’, de 59 años , y otro hombre llamado Gregorio ‘N’, de 54 años, resultó herido
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/10/2026 16:24
22/10/2026 16:24

Jesús Abraham "N" fue vinculado a proceso, como presunto responsable de un ataque armado que dejó a un hombre muerto y otro herido, dentro de un taller automotriz el pasado mes de enero en Culiacán.



Los hechos atribuidos ocurrieron la tarde-noche del 27 de enero, sobre la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde perdió la vida Javier "N", de 59 años, y otro hombre llamado Gregorio "N", de 54 años, resultó herido.

La Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, presentó la imputación y un Juez vinculó a proceso a Jesús Abraham “N” por el delito de homicidio calificado al haberse cometido con ventaja.

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La autoridad judicial determinó que el sospechoso permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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