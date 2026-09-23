Vinculan a proceso a presunto responsable de intento de homicidio con arma blanca, en Navolato

Jesús Gilberto “N”, presunto responsable de un intento de homicidio con un arma blanca, fue vinculado a proceso penal por un Juez de Control en Sinaloa.
El ahora imputado continuará su procedimiento penal en prisión, mientras que se otorgaron tres meses como plazo para que se realice la investigación complementaria.
Según los datos brindados por Fiscalía General del Estado, el 28 de junio de 2025, el sospechoso habría atacado a una persona afuera de una casa, causándole lesiones de gravedad.
Tras las diligencias de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, Región Centro, ubicaron a Jesús Gilberto “N” como presunto implicado, y lo aprehendieron por homicidio calificado al haberse cometido con ventaja, en grado de tentativa.