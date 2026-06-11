Vinculan a proceso a presunto responsable de matar a adulta mayor y herir a su hijo en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso de Misael Humberto “N”, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, por hechos ocurridos en mayo pasado en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, durante la audiencia inicial una jueza de control determinó vincular a proceso al imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 15 de mayo cuando el acusado presuntamente llegó a bordo de una motocicleta a un domicilio ubicado en la colonia 6 de Enero.