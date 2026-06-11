Vinculan a proceso a presunto responsable de matar a adulta mayor y herir a su hijo en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso de Misael Humberto “N”, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, por hechos ocurridos en mayo pasado en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, durante la audiencia inicial una jueza de control determinó vincular a proceso al imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 15 de mayo cuando el acusado presuntamente llegó a bordo de una motocicleta a un domicilio ubicado en la colonia 6 de Enero.
La Fiscalía sostiene que, en ese momento, una de las víctimas se encontraba en el inmueble y fue atacada con disparos de arma de fuego al asomarse hacia el exterior.
Durante la agresión resultó lesionada Martha Ofelia “N”, de 71 años de edad, quien recibió impactos de bala y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.
En el mismo atentado resultó herido Héctor Rubén “N”, de 37 años, hijo de la mujer fallecida, quien logró sobrevivir pese a las lesiones que sufrió en el abdomen y la región lumbar.
El ataque se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Profesora Hortensia Cabada, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Rey Melchor, donde autoridades localizaron diversos indicios balísticos tras la agresión.
Misael Humberto “N” había sido detenido previamente mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, en coordinación con corporaciones federales y estatales.
Con esta resolución judicial, el proceso penal continuará mientras el Ministerio Público fortalece la investigación para determinar la responsabilidad del imputado en los hechos.