$!Vinculan a proceso a presuntos responsables de feminicidio en estética en el Centro de Escuinapa

Tres hombres presuntamente ligados al feminicidio de Renata “N”, en el interior de su estética en la colonia Centro de Escuinapa, fueron vinculados a proceso penal por el delito de feminicidio agravado.

Los señalados son Williams “N”, Luis David “N” y Carlos Omar “N”, quienes supuestamente atacaron a tiros a la víctima el pasado 12 de octubre.