$!Vinculan a proceso a presuntos responsables de feminicidio en estética en el Centro de Escuinapa

Tres hombres presuntamente ligados al feminicidio de Renata “N”, en el interior de su estética en la colonia Centro de Escuinapa, fueron vinculados a proceso penal por el delito de feminicidio agravado.
Los señalados son Williams “N”, Luis David “N” y Carlos Omar “N”, quienes supuestamente atacaron a tiros a la víctima el pasado 12 de octubre.
Luego de las audiencias de formulación de imputación, un Juez de Control determinó la vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe mencionar que los tres sujetos también enfrentan otro proceso penal por homicidios doloso contra el coordinador de Protección Civil de Escuinapa, el día 11 de octubre.