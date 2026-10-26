Vinculan a proceso a Rosario Felipe por feminicidio de adulta mayor en Guasave

Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de cuatro meses para que continúe la investigación complementaria del caso.

Un Juez de Control determinó vincular a proceso y mantener en prisión preventiva a Rosario Felipe “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una adulta mayor, en el municipio de Guasave.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos imputados al hombre ocurrieron en la colonia Centro de Guasave, el pasado 27 de julio.

El sospechoso presuntamente entró a la casa de la víctima para cometer un robo, y al ser descubierto la agredió con una arma blanca.

La mujer, identificada como Cecilia “N”, de 75 años, perdió la vida a consecuencia de las heridas, y meses después fue detenido el presunto responsable en el Estado de Sonora.