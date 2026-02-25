Vinculan a proceso a seis hombres tras aseguramiento de fusiles en Navolato

NAVOLATO. _ Por su presunta participación en delitos federales, seis hombres detenidos por elementos de la Secretaría de Marina en el poblado Las Trancas, Navolato, fueron vinculados a proceso por un Juez de Distrito.
Los imputados, identificados como Jesús “N”, José “N”, Armando “N”, Alejandro “N”, José “N” y Joel “N”, enfrentan cargos por portación de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, la detención ocurrió el pasado 2 de febrero durante operativos y recorridos de patrullaje terrestre realizados por el personal naval.
Los seis hombres fueron detenidos tras una serie de operativos realizados en el municipio de Navolato, acciones que ocurrieron el 2 de febrero en donde tras el despliegue de las fuerzas de seguridad en el poblado Las Trancas, perteneciente al municipio de Navolato, los seis hombres fueron detenidos en posesión de nueve armas largas y cinco vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo.
Al momento del arresto, las autoridades aseguraron nueve fusiles, 681 cartuchos, 26 cargadores y ocho chalecos con placas balísticas. Además, fueron incautadas dos motocicletas y cinco vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo.
Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, la autoridad judicial decretó la vinculación a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Se estableció un periodo de dos meses para concluir la investigación complementaria.
Con base en el derecho a la presunción de inocencia, los señalados se consideran inocentes mientras no se dicte una sentencia condenatoria por parte de la autoridad competente.