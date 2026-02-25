Vinculan a proceso a seis hombres tras aseguramiento de fusiles en Navolato

NAVOLATO. _ Por su presunta participación en delitos federales, seis hombres detenidos por elementos de la Secretaría de Marina en el poblado Las Trancas, Navolato, fueron vinculados a proceso por un Juez de Distrito.

Los imputados, identificados como Jesús “N”, José “N”, Armando “N”, Alejandro “N”, José “N” y Joel “N”, enfrentan cargos por portación de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, la detención ocurrió el pasado 2 de febrero durante operativos y recorridos de patrullaje terrestre realizados por el personal naval.

Los seis hombres fueron detenidos tras una serie de operativos realizados en el municipio de Navolato, acciones que ocurrieron el 2 de febrero en donde tras el despliegue de las fuerzas de seguridad en el poblado Las Trancas, perteneciente al municipio de Navolato, los seis hombres fueron detenidos en posesión de nueve armas largas y cinco vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo.