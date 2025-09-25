Vinculan a proceso a seis personas por delitos con armas y drogas en Sinaloa

CULIACÁN. _ Un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de seis personas en Culiacán y Navolato, y una más fue sentenciada, por su presunta participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y posesión de drogas. Los casos, gestionados por la Fiscalía General de la República (FGR), derivan de detenciones realizadas por la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional.

En el fraccionamiento Stanza Solare, la Semar detuvo a Aceano “O” y José “S”. A los individuos se les confiscaron tres fusiles, más de mil 200 cartuchos y 27 cargadores, además de tres chalecos blindados y un vehículo con reporte de robo. La FGR solicitó su vinculación a proceso por portación de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar. El juez estableció prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En una operación conjunta de la Policía Estatal Preventiva, se logró la detención de Jesús “P” y un menor de edad en el fraccionamiento Valle del Agua. La autoridad les aseguró dos fusiles, 100 cartuchos y cuatro cargadores. Ambos fueron vinculados a proceso por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. El adulto quedó en prisión preventiva, mientras que el adolescente fue enviado a internamiento preventivo. El plazo para la investigación complementaria es de un mes.

En la localidad de Dautillos, Navolato, elementos de la Semar arrestaron a Jesús “A”, Óscar “G”, César “Z” y Ángel “M”. Los individuos circulaban en un vehículo sin placas y portaban un arsenal, incluyendo tres fusiles y dos pistolas, así como 933 cartuchos y 40 cargadores. También se les incautaron chalecos blindados y un importante cargamento de metanfetamina, cocaína y marihuana. Todos fueron vinculados a proceso por diversos delitos, como portación de armas y posesión de drogas con fines de venta. El juez les impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

En otro caso, el juez condenó a Olegario “C” y María “P” a dos años y seis meses de prisión, además de una multa económica. La pareja fue detenida por la Guardia Nacional en la colonia 10 de Mayo con un arma de fuego, un cargador y nueve cartuchos útiles. La sentencia fue resultado de un procedimiento abreviado, donde se demostró su responsabilidad en el delito de portación de arma de uso exclusivo.