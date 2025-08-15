Vinculan a proceso a Sergio “N” por feminicidio de dos adolescentes en Culiacán

CULIACÁN. _ Un juez de control vinculó a proceso a Sergio “N” por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en septiembre de 2020 en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2020, cuando el imputado se encontraba en un domicilio junto a otro hombre y dos adolescentes.

Según la carpeta de investigación, tras una discusión entre los adultos, ambas jóvenes habrían sido privadas de la vida, y posteriormente, sus cuerpos fueron abandonados en un canal de riego en las inmediaciones de un ejido de la sindicatura mencionada.

Durante la audiencia inicial, Sergio “N” se reservó el derecho a declarar. El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, que vencerá en noviembre de 2025.