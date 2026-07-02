Vinculan a proceso a siete adultos y dos menores detenidos con armas el sector Valle Alto en Culiacán

CULIACÁN. _ Siete adultos y dos menores de edad fueron vinculados a proceso por un juez de Control tras ser detenidos en posesión de un arsenal de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en un complejo habitacional de Culiacán, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados adultos fueron identificados por la autoridad federal como Ricardo “N”, Josué “N”, Bernardo “N”, Mario “N”, Samuel “N”, Carlos “N” y Jorge “N”. Como medida cautelar, el juzgador les dictó prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social Número 8 Nor-Poniente, ubicado en el municipio de Guasave.

La captura de las nueve personas ocurrió en la privada Cima, en el sector Valle Alto, en la capital del estado, luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo en atención a una denuncia ciudadana anónima que alertaba sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de esa zona.

Durante la intervención en el sitio, los agentes de seguridad estatal aseguraron nueve armas largas tipo fusil, mil 320 cartuchos útiles, 44 cargadores, nueve chalecos tácticos provistos con placas balísticas, un teléfono celular y dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

Por separado, una jueza adscrita al Juzgado Primero especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes calificó como legal la detención de los dos menores de edad. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar, ordenando como medida cautelar su internamiento preventivo en el Centro de Internamiento para Adolescentes de la localidad.

De acuerdo con las leyes vigentes y las salvaguardas procesales, a las nueve personas imputadas se les presume inocentes en tanto no se emita una sentencia condenatoria definitiva por parte del órgano judicial competente.