Seguridad
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Proceso judicial

Vinculan a proceso a siete con armas y blindado en Culiacán

Tras su captura en un fraccionamiento de la capital sinaloense, la FGR vinculó a proceso a Luis “N”, Diego “N”, Aldrin “N”, César “N”, Esteban “N”, Fernando “N” y Olegario “N”, por posesión de arsenal de uso exclusivo del Ejército
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/04/2026 15:21
21/04/2026 15:21

CULIACÁN. _ Siete hombres capturados en un fraccionamiento de Culiacán permanecerán en prisión preventiva oficiosa tras ser vinculados a proceso por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los imputados, identificados como Luis “N”, Diego “N”, Aldrin “N”, César “N”, Esteban “N”, Fernando “N” y Olegario “N”, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante operativos de seguridad en la capital sinaloense.

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En la acción se aseguraron siete armas largas, dos cortas, más de mil cartuchos útiles, 42 cargadores y un vehículo blindado. El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, presentó los datos de prueba que permitieron al Juez de Control determinar la medida cautelar y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Los señalados enfrentan cargos por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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A los procesados se les presume inocentes mientras no se determine su responsabilidad mediante una sentencia de la autoridad judicial, conforme al debido proceso.

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