$!Vinculan a proceso a siete con armas y blindado en Culiacán

CULIACÁN. _ Siete hombres capturados en un fraccionamiento de Culiacán permanecerán en prisión preventiva oficiosa tras ser vinculados a proceso por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Los imputados, identificados como Luis “N”, Diego “N”, Aldrin “N”, César “N”, Esteban “N”, Fernando “N” y Olegario “N”, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante operativos de seguridad en la capital sinaloense.