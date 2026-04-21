$!Vinculan a proceso a siete con armas y blindado en Culiacán

CULIACÁN. _ Siete hombres capturados en un fraccionamiento de Culiacán permanecerán en prisión preventiva oficiosa tras ser vinculados a proceso por la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Los imputados, identificados como Luis “N”, Diego “N”, Aldrin “N”, César “N”, Esteban “N”, Fernando “N” y Olegario “N”, fueron interceptados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante operativos de seguridad en la capital sinaloense.
En la acción se aseguraron siete armas largas, dos cortas, más de mil cartuchos útiles, 42 cargadores y un vehículo blindado. El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, presentó los datos de prueba que permitieron al Juez de Control determinar la medida cautelar y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Los señalados enfrentan cargos por delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
A los procesados se les presume inocentes mientras no se determine su responsabilidad mediante una sentencia de la autoridad judicial, conforme al debido proceso.