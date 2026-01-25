Vinculan a proceso a siete personas por portación de armas de fuego y producción de drogas en Culiacán

Un juez federal dictó vinculación a proceso en contra de siete personas detenidas en el municipio de Culiacán por su presunta participación en delitos relacionados con armas de fuego y contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los acusados fueron identificados como Floricel “N”, Efraín “N”, Rigoberto “N”, Alonso “N”, Marco “N”, Daniel “N” y Jonathan “N”.

De acuerdo con la autoridad federal, a los imputados se les atribuye la presunta producción de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de la agravante de pandilla, por lo que el caso fue integrado dentro de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La detención de los señalados se logró como resultado de labores de seguridad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Tranquitas, en la capital sinaloense.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de fuego de alto poder tipo fusil, cargadores, cartuchos útiles, un vehículo, básculas, una centrifugadora, así como diversas sustancias y materiales presuntamente utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Entre lo incautado se contabilizaron 851 kilos con tres gramos de clorhidrato de metanfetamina, 25 kilos con 703 gramos de fentanilo y aproximadamente 400 litros de acetona.

Posteriormente, en audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba suficientes para que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual deberá cumplirse en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, ubicado en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Asimismo, el juez concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de elementos para el esclarecimiento de los hechos.