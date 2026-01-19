Vinculan a proceso a tres hombres detenidos con arsenal en Escuinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N”, José “N” y Samuel “N” por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron durante recorridos de vigilancia y prevención del delito realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde presuntamente detectaron a varias personas armadas y con vestimenta táctica. Tras su intervención, fueron detenidos y se aseguró un arsenal compuesto por 10 armas de fuego tipo fusil, seis mil 989 cartuchos y 35 cargadores.

Los imputados, junto con el material bélico asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, instancia que integró la carpeta de investigación y judicializó el caso ante un juez federal.

En audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.