Vinculan a proceso a tres hombres por homicidio de un menor en Culiacán

CULIACÁN._ Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra una persona menor de 18 años, Gilberto “N”, Edgar “N” y Ángel “N” fueron vinculados a proceso penal. Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 21 de febrero en la Colonia 5 de Febrero, en esta ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso de la Región Centro, el menor circulaba en una motocicleta cuando fue interceptado por civiles armados. Los agresores presuntamente dispararon en su contra, provocándole heridas que le causaron la pérdida de la vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reunió diversos datos de prueba e indicios para sustentar la acusación de que el acto se cometió con ventaja y de forma dolosa. Tras la integración de las diligencias, se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes.

La detención de los sospechosos se concretó a través de un operativo coordinado entre la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia inicial, el Juez de Control valoró las pruebas presentadas y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados. Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria antes de que se dicte una sentencia definitiva.