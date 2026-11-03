Vinculan a proceso a tres influencers de Sonora por apología del delito

Tres jóvenes identificados como creadores de contenido en redes sociales o “influencers” del estado de Sonora, fueron detenidos y vinculados a proceso penal por presuntamente hacer apología del delito y de un vicio.

Los implicados son Azlán “N”, alias “El Azlán” de 20 años de edad; Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne” de 22 años; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Pelón Bajavión” de 29 años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los tres sujetos participaron en un video difundido en Facebook, en el que supuestamente realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis.