$!Vinculan a proceso a tres sospechosos por homicidio calificado en Los Mochis

Como resultado, Jesús “N”, de 19 años de edad; Luis “N”, de 22 años; y Mario “N”, de 20 años, permanecerán en prisión preventiva durante el juicio, y se otorgaron cuatro meses para la investigación complementaria.

Un Juez resolvió vincular a proceso penal a tres jóvenes por su presunta responsabilidad en un ataque con machetes, que resultó en el homicidio de una persona en la ciudad de Los Mochis, Ahome.

Conforme a la Fiscalía General del Estado (FGE), los tres jóvenes participaron en un atentado el pasado 27 de diciembre de 2024, en un domicilio del fraccionamiento Jardines del Bosque, Los Mochis.

Ahí, los imputados presuntamente arribaron con machetes y otros objetos, con los cuales habrían agredido en múltiples ocasiones a una persona.

En medio del ataque, el padre de la víctima intervino para tratar de interrumpir, siendo también agredido. A consecuencia de las lesiones, una de las víctimas perdió la vida, mientras que el segundo afectado logró sobrevivir.