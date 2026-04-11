Vinculan a proceso a un hombre por corrupción de menores, en Guasave

Un sujeto identificado como José Manuel “N”, fue vinculado a proceso penal al ser señalado como presunto responsable de un caso de corrupción de menores, así como pornografía infantil, en el municipio de Guasave.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, entre abril y junio de 2025, el hombre realizó conductas de carácter sexual, así como uso indebido de medios digitales en contra de una menor de edad.

La investigación, llevada por la Agencia Integral Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad, permitió presentarlo ante una Jueza de Control penal, quien consideró viable las evidencias para mantenerlo sujeto a proceso.

Mientras transcurra el juicio, José Manuel permanecerá en prisión como medida cautelar preventiva.

Asimismo, la autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.