Vinculan a proceso a un hombre tras asegurarle más de 700 mil dólares, en Culiacán

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como Carlos “N”, por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que fuera detenido con más de 700 mil dólares en efectivo en Culiacán.

De acuerdo con la investigación, la detención fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Morelos.

Durante la intervención, los militares localizaron dentro del vehículo en el que viajaba al ahora imputado un total de 706 mil 600 dólares estadounidenses, cantidad cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada por el detenido.

Tras su aseguramiento, Carlos “N” y el dinero fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, el caso fue presentado ante un juez federal, quien determinó vincular a proceso al imputado, imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y establecer un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.