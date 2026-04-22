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Investigación

Vinculan a proceso a Yovani ‘N’ secuestro agravado en Salvador Alvarado

La víctima estuvo privada de la libertad durante siete días, hasta que fue liberada por las autoridades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/04/2026 17:13
22/04/2026 17:13

Un Juez de Control vinculó a proceso a Yovani “N”, como presunto responsable del delito de secuestro agravado, en el que habría tenido cautiva a la víctima por siete días en Salvador Alvarado.

Mientras continúa el proceso, el hombre quedará en prisión preventiva.

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De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, entre del 9 al 15 de abril, la víctima fue sustraída de su domicilio por varios sujetos, quienes pidieron un pago de 5 millones de pesos como rescate.

Tras indagatorias de la Unidad Especializada Antisecuestros, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinación de Detenciones en Flagrancia, arrestaron a Yovani y liberaron a la víctima en una habitación de renta.

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Tras la vinculación a proceso, el Juez de Control otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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