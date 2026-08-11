Vinculan de nuevo a María Alejandra “N” por presunto fraude de Inverplux

CULIACÁN._ María Alejandra “N” fue vinculada nuevamente a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, en una causa penal distinta relacionada con los mismos hechos que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada este 11 de agosto, un Juez de Control resolvió imponerle prisión preventiva justificada, por lo que continuará bajo esta medida cautelar. Además, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.