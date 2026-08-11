Vinculan de nuevo a María Alejandra “N” por presunto fraude de Inverplux

CULIACÁN._ María Alejandra “N” fue vinculada nuevamente a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, en una causa penal distinta relacionada con los mismos hechos que investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada este 11 de agosto, un Juez de Control resolvió imponerle prisión preventiva justificada, por lo que continuará bajo esta medida cautelar. Además, fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con los datos presentados durante la investigación, María Alejandra “N”, presuntamente en complicidad con otras personas, habría engañado a un número considerable de personas mediante una supuesta plataforma de inversión.
A las víctimas, presuntamente, les ofrecían rendimientos superiores a los que otorgan las instituciones bancarias, pese a que la plataforma no contaba con autorización para operar.
La nueva vinculación corresponde a una causa penal diferente a la que ya enfrenta María Alejandra “N”, aunque ambas investigaciones derivan de los mismos hechos.