$!Violencia alcanza a adultos mayores: balean vivienda en Palmillas, Escuinapa

ESCUINAPA. _ Una vivienda habitada por adultos mayores resultó con daños por impactos de arma de fuego y presuntos artefactos explosivos tras un aparente enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en la comunidad de Palmillas, municipio de Escuinapa. De acuerdo con testimonios de vecinos, en el inmueble se observaron daños en ventanas, perforaciones por proyectiles y restos de objetos que podrían corresponder a explosivos.

“Al parecer hubo un tipo de enfrentamiento, hay impactos de bala en la casa, un ventanal está quebrado y hay artefactos en pedacera como explosivo, arriba del techo de la casa, parte del techo se cayeron por las balas”, señaló un testigo. En el sitio también fueron observados rastros de sangre. Habitantes de la comunidad señalaron que las autoridades acudieron alrededor del mediodía y afirmaron que desde hace aproximadamente un año no existe una base policial permanente en la zona.

Asimismo, vecinos manifestaron su preocupación por los hechos de violencia que, aseguran, se han vuelto recurrentes y mantienen a la población en una situación de vulnerabilidad.

“Las autoridades dicen que no pasa nada, pero el tema se mostró en redes sociales, pues realmente la comunidad lo está pasando mal, con enfrentamientos entre al parecer civiles, dónde la población queda en medio de hechos de violencia”, señalaron vecinos.

Los afectados son personas adultas mayores que habitan solas en la vivienda dañada, situación que ha generado inquietud entre sus familiares y la comunidad.