$!Violencia en Culiacán: asesinan a dos hombres en la colonia Miguel Alemán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes 12 de septiembre en distintos puntos de la colonia Miguel Alemán, en la capital sinaloense. Uno de ellos quedó sin vida frente a una llantera, mientras que el otro fue ejecutado dentro del estacionamiento subterráneo de un centro comercial.

El doble homicidio se registró alrededor de las 15:30 horas en el cruce de la avenida Aquiles Serdán y la calle Juan José Ríos, a pocos metros de una escuela secundaria. Según versiones preliminares, sujetos armados llegaron al sitio y dispararon contra sus objetivos.

Uno de los hombres falleció frente a una llantera; el segundo intentó escapar, pero fue perseguido y asesinado dentro del estacionamiento de un supermercado cercano. Tras la agresión, los atacantes huyeron y, hasta el momento, no se ha informado sobre su localización.

Aunque las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, testigos refieren que se trataba de hombres jóvenes. Uno de ellos, conocido con el apodo de “El Payaso”, vestía camisa negra y pantalón oscuro, y era de complexión robusta y tez morena. El segundo occiso fue descrito de complexión regular y cabello negro, de tez clara, vestía una camisa de azul marino, un pantalón de mezclilla del mismo color y tenis de planta blanca.

Vecinos del sector mencionaron que en el domicilio donde opera la llantera, anteriormente se resguardaban máquinas tragamonedas, actividad considerada ilegal.

El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Militares y policías estatales acordonaron ambas escenas y cerraron parcialmente la circulación sobre la avenida Aquiles Serdán.