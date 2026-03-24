$!Violencia en Culiacán: privan de la libertad a propietario de gasolinera cerca de La Lomita

CULIACÁN. _ Un hombre de la tercera edad fue privado de su libertad la tarde de este martes en las inmediaciones del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido popularmente como “La Lomita”, en Culiacán. De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, la víctima fue identificada como Arnulfo “N”, de 81 años.

El reporte se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando el afectado circulaba sobre el bulevar Juan Pablo Segundo de la colonia Guadalupe y fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes lo obligaron a descender de su unidad para llevárselo por la fuerza. En una de las calles aledañas al recinto religioso quedó abandonado un automóvil BMW de modelo reciente y color gris, propiedad de la víctima. Elementos de seguridad acudieron al sitio para resguardar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes; hasta el momento se desconoce el paradero del adulto mayor.