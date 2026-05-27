Violencia en Culiacán: suman 28 atentados contra inmuebles durante mayo de 2026

CULIACÁN. _ La violencia dirigida a inmuebles en Culiacán muestra un incremento constante en el transcurso de mayo de 2026. Del 1 al 27 de este mes, la capital del estado de Sinaloa registra por lo menos 28 agresiones con armas de fuego, incendios intencionales y actos vandálicos en contra de viviendas, establecimientos comerciales y clínicas médicas localizadas en diferentes puntos geográficos de la localidad. Conforme a un balance sustentado en coberturas informativas y hechos comprobados por Noroeste, en la última semana se añadieron agresiones en sectores como Campo El Diez, Infonavit Barrancos, Emiliano Zapata, Las Quintas, Miguel Hidalgo, y Los Pinos. La zona sur concentra la cantidad más alta de incidencias, con afectaciones documentadas en las colonias Plutarco Elías Calles, Prados del Sur, Laureles Pinos, Salvador Alvarado, Industrial El Palmito y Los Almendros, sumadas a los casos recientes de Campo El Diez, Infonavit Barrancos y Emiliano Zapata.

Entre los hechos recientes destaca el ocurrido en la colonia Las Quintas, donde un negocio de cosméticos fue atacado a balazos el pasado lunes 25 de mayo y posteriormente incendiado durante la madrugada del miércoles 27. Este mismo día se registró otra agresión en la colonia Miguel Hidalgo, donde un grupo armado utilizó un automóvil para impactarlo de manera intencional contra una clínica de salud y después incendiar la unidad, además de realizar disparos contra el exterior del inmueble. Al momento del ataque, tres trabajadores de la salud se encontraban dentro de la clínica; sin embargo, lograron ponerse a salvo y no resultaron con lesiones.

Horas más tarde, sujetos encapuchados lanzaron explosivos contra una imprenta ubicada en la colonia Los Pinos, provocando un incendio en el inmueble. Al momento del ataque, había 10 trabajadores dentro, quienes lograron salir ilesos.

Por otro lado, el sector centro contabiliza al menos siete hechos violentos en mayo, entre los que se enlistan el incendio provocado en un casino del Desarrollo Urbano Tres Ríos, la agresión contra una propiedad del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y el ataque hacia una casa de préstamos en la colonia Jorge Almada.

En sentido opuesto, el sector poniente se mantiene como la zona de menor afectación con solo un caso registrado, mientras que la zona norte cuenta con agresiones en Portafe, Stanza Cantabria, Lombardo Toledano y Los Almendros. Además de la recurrencia de disparos a las fachadas de las propiedades, en múltiples acontecimientos recientes los autores han empleado vehículos para derribar portones y después prender fuego a los automotores, lo que genera daños de gran magnitud y columnas de fuego perceptibles a distancias considerables.

Desde el inicio de enero a la fecha actual, un total de 58 inmuebles han sido blanco de proyectiles de arma de fuego o de incendios provocados en Culiacán y Mazatlán; de dicha cantidad, 55 eventos corresponden a la capital sinaloense, incluyendo un establecimiento que sufrió afectaciones en dos ocasiones distintas en un periodo de dos días.