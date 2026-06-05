Violencia en Escuinapa: tiroteos y reportes de bomba causan alerta en la población

ESCUINAPA. _ Bombas y disparos durante la noche del jueves y madrugada del viernes fueron señalados en redes sociales por escuinapenses. La alerta ciudadana contrastó con el reporte oficial de las corporaciones de seguridad pública, cuyos recorridos no arrojaron resultados positivos en los puntos denunciados.

“Tuvimos un reporte de bomba en la noche (jueves) en el centro, pero se acudió a verificar y no había rastros de nada, no sé encontró nada, también de disparos se hizo reporte a C4 Mazatlán, pero no sé encontró nada”, dijo al respecto el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García.

En las redes sociales, alrededor de las 22:00 horas, el llamado entre los habitantes era a estar resguardados, pues detonaciones de aparatos explosivos se alertaban en calles de la colonia centro, pero también de colonias populares. Mientras tanto, en sectores como El Roblito o el área de paredones, por el Hospital IMSS-Bienestar, se señalaba que había detonaciones de arma de fuego como ráfagas diversas.

“Hace como 40 minutos se escuchó bomba en la colonia Centro y ahorita se escucharon balazos y va el gobierno en sentido contrario por la calle Hidalgo”, señalaba un comentario en redes sociales.