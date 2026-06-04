Violencia en Sinaloa: cinco personas asesinadas en una sola jornada

CULIACÁN. _ Con un saldo de cinco personas asesinadas se cerró la jornada del miércoles 3 de junio en Sinaloa, a la que se suman dos denuncias por privación de la libertad y seis por el delito de robo de vehículo.

De acuerdo con el informe de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado, se abrieron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y una más por feminicidio, por sucesos registrados en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.

En el municipio de Navolato, el cuerpo de una de las víctimas fue localizado en las inmediaciones de la colonia Alfonso G. Calderón.

Por otra parte, en Mazatlán se reportó el hallazgo de una persona sin vida sobre la carretera estatal que conduce a la sindicatura de El Quelite. En esa misma zona, un hombre falleció en un hospital tras resultar herido en una brecha que comunica de El Quelite a la comunidad de La Mora Escarbada.

En la capital sinaloense, una persona del sexo femenino fue encontrada sin vida en la colonia Solidaridad. Asimismo, las autoridades ministeriales registraron el deceso de un civil luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal en el sector Espacios Barcelona, en el norte de Culiacán.

Respecto a los delitos patrimoniales y contra la libertad, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió seis denuncias. A su vez, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias formales en la Región Centro por el delito de privación de la libertad personal.