Violencia en Sinaloa deja 17 muertos en un solo día

CULIACÁN. _ La jornada del domingo 10 de agosto concluyó con un total de 17 asesinatos en diferentes municipios de Sinaloa, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El municipio de Concordia fue escenario de un enfrentamiento entre civiles armados que dejó un saldo de ocho personas sin vida en el poblado Pánuco, en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales.

En el municipio de Navolato, también se registraron hechos violentos que dejaron cinco víctimas: cuatro de ellas fueron asesinadas en un ataque múltiple en la sindicatura de San Pedro, mientras que una más fue localizada sin vida en la comunidad de Villa Juárez.

En Culiacán, dos hombres murieron tras ser ingresados con heridas de bala: uno en un hospital de la colonia Nueva Galaxia y otro en la Cruz Roja, luego de un ataque en Las Coloradas. Además, se reportaron cuerpos sin vida en Rosario (colonia Chametla) y en el ejido Independencia de Angostura.

En lo que respecta al robo de vehículos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro registró una denuncia, al igual que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con el registro de un hecho reportado en Culiacán.