Violencia en Sinaloa deja siete fallecidos y denuncias por privación de la libertad

CULIACÁN. _ Sinaloa registró una jornada de violencia este lunes que dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas cuatro mujeres, además del reporte de tres robos de vehículos y dos casos de privación ilegal de la libertad personal.

De acuerdo con el reporte de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado, tras la localización de las víctimas en los municipios de Culiacán y Mazatlán, la autoridad ministerial procedió a la apertura de dos carpetas de investigación por homicidio doloso y una más bajo el protocolo de feminicidio.

En el desglose de los hallazgos, el ente investigador detalló que en el municipio de Culiacán se localizaron dos personas sin vida en la sindicatura de Aguaruto. De manera simultánea, en la zona sur, se reportó el hallazgo de un cuerpo en el poblado de Porras, perteneciente a Mazatlán.

Respecto a los hechos registrados en la capital del estado, se informó sobre la localización de cuatro mujeres sin vida en las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna, en la colonia Centro.

En el ámbito patrimonial, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro recibió tres denuncias formales por el despojo de unidades.

Por último, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dio inicio a dos carpetas de investigación en la Región Centro, derivadas de denuncias ciudadanas por el delito de privación de la libertad personal.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de abril de 2026 es de:

◉ 3,141 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,677 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

◉ 10,824 vehículos robados (18.2 diarios)

◉ 3,526 personas detenidas (6.0 diarios)

◉ 184 personas abatidas