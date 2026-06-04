Violencia en Sinaloa: seis personas asesinadas en una sola jornada

CULIACÁN. _ Con un saldo de seis personas asesinadas se cerró la jornada del miércoles 3 de junio en Sinaloa, a la que se suman dos denuncias por privación de la libertad y seis por el delito de robo de vehículo.

De acuerdo con el informe de hechos delictivos de la Fiscalía General del Estado, se abrieron tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y una más por feminicidio, por sucesos registrados en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.

En el municipio de Navolato, el cuerpo de una de las víctimas fue localizado en las inmediaciones de la colonia Alfonso G. Calderón.

Por otra parte, en Mazatlán, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de una persona sin vida sobre la carretera estatal que conduce a la sindicatura de El Quelite. Asimismo, informó que un hombre falleció mientras recibía atención médica, luego de resultar herido en una brecha que comunica a El Quelite con la comunidad de La Mora Escarbada.

No obstante, la dependencia no incluyó en su estadística el fallecimiento de Rubén, de 58 años de edad, quien perdió la vida en un hospital tras ser atacado a balazos en la colonia Mazatlán II.