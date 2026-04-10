Violencia en Sinaloa: suman ocho asesinatos y dos privaciones de la libertad el jueves

CULIACÁN. _ La jornada del jueves 9 de abril en Sinaloa concluyó con un saldo de ocho personas asesinadas, el robo de tres vehículos y dos casos de privación de la libertad personal, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Del total de los homicidios dolosos registrados, seis tuvieron lugar en Culiacán, uno en Ahome y otro más en el municipio de Elota. Por estos hechos, la autoridad ministerial dio inicio a seis carpetas de investigación por homicidio y una más bajo el protocolo de feminicidio.

En la capital del estado, los hallazgos de personas sin vida se distribuyeron en la colonia Centro, donde se localizaron dos víctimas masculinas y una mujer; así como en las colonias Guadalupe Victoria, Bachigualato y el fraccionamiento Los Huertos. Por otra parte, en Ahome se reportó una víctima en la sindicatura de Higuera de Zaragoza y otra cerca de la carretera La Cruz–Potrerillo del Norote.

Pese al recuento oficial, la Fiscalía omitió en su reporte el hallazgo realizado por colectivos de búsqueda en la sindicatura de Costa Rica. Integrantes de estos grupos localizaron el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición dentro de un canal en las inmediaciones de Pueblo Nuevo, Culiacán.