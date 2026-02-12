$!Violencia en Sinaloa: Un viaje que termina en tragedia

CULIACÁN. _ Lo que inició como un viaje de ida y vuelta entre Mazatlán y Ahome derivó en el hallazgo sin vida de cinco hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero, cuando transitaban por la carretera Los Mochis–Ahome, a la altura del entronque con el Ejido El Macapul.
El propósito era llevar a Yuri a su domicilio; sin embargo, el grupo, integrado por seis personas, fue interceptado por civiles armados cuando regresaban de Mazatlán hacia la Villa de Ahome. Así lo relataron familiares.
Yuri fue liberada horas más tarde, con golpes severos y visibles huellas de violencia, mientras que sus cinco acompañantes permanecieron retenidos.
El miércoles 11 de febrero, los cuerpos de Luis Ramón “N” (38 años) y su hijo Luis Armando “N” (19 años); los hermanos Juan Antonio y José Ángel “N” (29 y 17 años), y Heriberto “N” (30 años), que permanecían desaparecidos desde el 7 de febrero, fueron localizados sin vida en la caja de una camioneta sobre la autopista Benito Juárez, conocida como ‘La Costerita’, a la altura de San Pedro, Navolato.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado realiza trabajos periciales y confrontas genéticas para establecer la identidad legal de las víctimas. La autoridad informó que los nombres se confirmarán oficialmente una vez concluidos los análisis forenses y notificados los familiares conforme a los protocolos.
Este hallazgo no es un hecho aislado. Se produce en un escenario de extrema tensión debido a la guerra interna que sostiene el Cártel de Sinaloa, una confrontación que ha disparado los índices de violencia en las zonas centro y sur del estado.
La región se ha convertido en un campo de batalla donde las privaciones de la libertad y los asesinatos son el reflejo de una disputa territorial que la autoridad no ha logrado contener.
Tan solo entre el 1 de enero y el 11 de febrero de este año, se han reportado 83 desapariciones en el Estado, de acuerdo con estadísticas oficiales.
El acumulado desde el inicio de las hostilidades internas en septiembre de 2024 asciende a 3 mil 302 personas privadas de la libertad.
La escalada de violencia se presenta en un momento clave para la imagen turística de Sinaloa, a las puertas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.
Mientras autoridades locales y estatales refuerzan la promoción de la seguridad de cara a la máxima fiesta porteña, hechos recientes como la privación de la libertad de 10 mineros y el hallazgo de fosas clandestinas en Concordia, la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en el puerto, y ahora el hallazgo de estos cinco hombres, quienes regresaban de Mazatlán a Ahome, generan incertidumbre y preocupación social.
La proximidad de las fiestas carnestolendas contrasta con la realidad en Sinaloa.
Para la ciudadanía, la normalización de la violencia es una barrera que el discurso institucional no logra derribar frente a la contundencia de los hechos.