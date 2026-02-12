$!Violencia en Sinaloa: Un viaje que termina en tragedia

CULIACÁN. _ Lo que inició como un viaje de ida y vuelta entre Mazatlán y Ahome derivó en el hallazgo sin vida de cinco hombres que fueron privados de la libertad el sábado 7 de febrero, cuando transitaban por la carretera Los Mochis–Ahome, a la altura del entronque con el Ejido El Macapul. El propósito era llevar a Yuri a su domicilio; sin embargo, el grupo, integrado por seis personas, fue interceptado por civiles armados cuando regresaban de Mazatlán hacia la Villa de Ahome. Así lo relataron familiares. Yuri fue liberada horas más tarde, con golpes severos y visibles huellas de violencia, mientras que sus cinco acompañantes permanecieron retenidos.

El miércoles 11 de febrero, los cuerpos de Luis Ramón “N” (38 años) y su hijo Luis Armando “N” (19 años); los hermanos Juan Antonio y José Ángel “N” (29 y 17 años), y Heriberto “N” (30 años), que permanecían desaparecidos desde el 7 de febrero, fueron localizados sin vida en la caja de una camioneta sobre la autopista Benito Juárez, conocida como ‘La Costerita’, a la altura de San Pedro, Navolato. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado realiza trabajos periciales y confrontas genéticas para establecer la identidad legal de las víctimas. La autoridad informó que los nombres se confirmarán oficialmente una vez concluidos los análisis forenses y notificados los familiares conforme a los protocolos. Este hallazgo no es un hecho aislado. Se produce en un escenario de extrema tensión debido a la guerra interna que sostiene el Cártel de Sinaloa, una confrontación que ha disparado los índices de violencia en las zonas centro y sur del estado. La región se ha convertido en un campo de batalla donde las privaciones de la libertad y los asesinatos son el reflejo de una disputa territorial que la autoridad no ha logrado contener.