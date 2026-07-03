$!Violencia no cede en Tepuche: localizan otro hombre asesinado; van cinco homicidios en una semana

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este viernes sobre el acotamiento de la carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán.

La víctima presentaba impactos de bala. De acuerdo con los reportes policiales, personas que circulaban por la vialidad observaron al individuo a un costado del camino y notificaron el hecho al servicio de emergencias 911.

El hombre que se encuentra sin identificar fue encontrado boca abajo, era de complexión delgada y vestía una playera roja con pantalón de mezclilla.