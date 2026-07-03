$!Violencia no cede en Tepuche: localizan otro hombre asesinado; van cinco homicidios en una semana

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este viernes sobre el acotamiento de la carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán.
La víctima presentaba impactos de bala. De acuerdo con los reportes policiales, personas que circulaban por la vialidad observaron al individuo a un costado del camino y notificaron el hecho al servicio de emergencias 911.
El hombre que se encuentra sin identificar fue encontrado boca abajo, era de complexión delgada y vestía una playera roja con pantalón de mezclilla.
Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el hallazgo, delimitaron el área y cerraron la circulación en ambos sentidos de la carretera para preservar los indicios. Posteriormente, personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a realizar las indagatorias correspondientes y el procesamiento de la escena.
Tras las diligencias en el lugar, se dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde quedará bajo resguardo en espera de que sea reclamado por sus familiares.
Con este hecho suman cinco las personas asesinadas en menos de una semana en esta misma zona. El domingo pasado fueron encontrados tres hombres sin vida en Agua Blanca y, un día después, otra persona fue localizada muerta en la comunidad de Tepuchito, ambas poblaciones pertenecientes a la sindicatura de Tepuche.