Violencia supera registros oficiales: mayo deja 164 asesinatos en Sinaloa

CULIACÁN. _ El estado de Sinaloa cerró el mes de mayo con un registro de 164 homicidios dolosos, lo que consolida a este periodo como el mes más violento en lo que va del año 2026. La tendencia al alza quedó de manifiesto el domingo 31 de mayo, día que acumuló la mayor incidencia delictiva del mes con un total de 14 asesinatos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo reconoció cuatro casos dentro de su estadística oficial.

En el desglose de su reporte diario correspondiente al domingo 31 de mayo de 2026, la institución ministerial especificó el inicio de únicamente tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. Dichas indagatorias corresponden a la localización de personas sin vida en el fraccionamiento Villa Verde, en Mazatlán; un hecho registrado sobre el bulevar Jesús Kumate, y el hallazgo de dos hombres sin vida en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Con este criterio estadístico, el ente oficial dejó fuera de la contabilidad criminal el asesinato de José Carlos Meléndrez Vidales, conocido en el ámbito deportivo local de Guasave, quien fue localizado sin vida la mañana de ese domingo tras permanecer desaparecido durante varios días. Tampoco se integró a la estadística general el hallazgo de un cuerpo con quemaduras y en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Otra omisión en el conteo de homicidios dolosos ocurrió con el crimen del comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro “N”, quien perdió la vida tras un ataque perpetrado por sujetos armados en la colonia Rafael Buelna de la capital sinaloense. La FGE optó por clasificar este expediente bajo el concepto de delito de homicidio por agresión a la autoridad, separándolo del registro común.

A estas exclusiones se sumó el deceso de siete internos al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, acontecimiento que la autoridad ministerial registró formalmente bajo la tipificación de homicidio tipo riña.

Más allá de las pérdidas de vidas humanas, el balance de seguridad del cierre de mayo arrojó un acumulado de 127 denuncias formales por robo de vehículos, así como 64 casos de privación ilegal de la libertad en la entidad.

De acuerdo con el balance histórico desde el inicio de las confrontaciones entre facciones delictivas que las corporaciones de seguridad no han logrado contener, Sinaloa arrastra un acumulado de 3 mil 330 asesinatos y un registro de 3 mil 874 personas que han sido privadas de su libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026 es de:

◉ 3,330 homicidios dolosos (5.3 diarios)

◉ 3,874 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

◉ 11,344 vehículos robados (18.0 diarios)

◉ 3,636 personas detenidas (5.8 diarios)

◉ 191 personas abatidas