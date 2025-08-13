$!Virginia desapareció desde el lunes en Mazatlán; activan búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Virginia, de 44 años, reportada como desaparecida en Mazatlán desde el pasado 11 de agosto.

De acuerdo con la denuncia presentada el 13 de agosto, la última vez que fue vista fue en la colonia Centro de Mazatlán. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que podría ser víctima de un delito.