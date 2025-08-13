$!Virginia desapareció desde el lunes en Mazatlán; activan búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a Virginia, de 44 años, reportada como desaparecida en Mazatlán desde el pasado 11 de agosto.
De acuerdo con la denuncia presentada el 13 de agosto, la última vez que fue vista fue en la colonia Centro de Mazatlán. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que podría ser víctima de un delito.
Virginia mide 1.55 metros, es de complexión delgada, tez clara, cabello corto, ondulado y color negro, ojos chicos color café oscuro y labios delgados. Como seña particular, tiene una cicatriz en el dedo meñique de la mano derecha.
Vestía pantalón de mezclilla azul, blusa azul marino con rayas blancas y estampado de un perrito, así como huaraches negros.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas solicita a la ciudadanía cualquier información que ayude a su localización a través de los números 800 890 9092 y 667 715 5588.