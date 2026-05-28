Vive Escuinapa una madrugada marcada por balas y explosivos

MAZATLÁN._ Detonaciones de bomba y presuntos enfrentamientos cerca de la zona urbana de Escuinapa marcaron la madrugada de este jueves en la comunidad.

Desde la medianoche vecinos han referido sobre las detonaciones de explosivos, pero alrededor de las 02:00 horas, las detonaciones de presuntos enfrentamientos empezaron a escucharse por diversas zonas, interrumpiendo el sueño de los vecinos, según señalan en redes sociales.

“Se están agarrando en el Hospital”, señalan en redes sociales.

Unos más marcan que los hechos están en la Colonia 10 de mayo, mientras otros refieren otras zonas del Centro.