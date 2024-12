Viven momentos de terror jugadores, entrenadores y padres de familia en la Liga Culiacán Recursos

CULIACÁN._ Una balacera registrada el sábado alrededor de las 13:30 horas en la avenida Federalismo, en Culiacán, interrumpió un partido de beisbol en la Liga Infantil y Juvenil Culiacán Recursos.

Los disparos, que estaban relacionados con el asesinato de una persona en la zona, provocaron momentos de terror entre los jugadores, sus padres y los asistentes al evento deportivo.

Inmediatamente, los jugadores, ampáyers y espectadores se vieron obligados a buscar refugio, y varios se tiraron al suelo al escuchar los disparos, como quedó registrado en varios videos.

A pesar del pánico generado por la situación, un ampáyer que prefirió mantener el anonimato, compartió que las ligas infantiles de la Región Tres ya cuentan con protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

“En las cinco ligas infantiles de Culiacán hay protocolos, se les ha platicado a mánagers, jugadores y ampáyers, qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. En este caso en particular, en la Liga Culiacán Recursos fue la impresión (el miedo), por eso salieron corriendo en su mayoría, pero es la parte que se ve en el video, sin embargo, hay gente que estuvo presente con la que he platicado, dice que sí se aplicaron los protocolos, incluso hay otras tomas de unos videos que no se han vuelto tan virales en los que el campo de juego quedó con los niños pecho tierra, la gente en las gradas también, pero en todas las ligas tenemos protocolos”, explicó.

El entrevistado también lamentó la necesidad de tener señalizaciones de seguridad en los campos de juego, algo que refleja la situación de violencia que se vive en Culiacán.

A pesar de la preocupación que hay en su gremio por los torneos nacionales próximos a celebrarse en Sinaloa, enfatizó que la seguridad de todos los involucrados es la prioridad.

“Es una preocupación (el tema de los torneos nacionales), pero es algo que desafortunadamente nos está afectando a todos, ya no es tanto porque uno quiera trabajar, es algo muy preocupante. En mi caso, me tocaba trabajar ahorita ahí por la tarde, pero se canceló, esto por la seguridad de todos”, manifestó.

Como medida de precaución, la Liga Culiacán Recursos suspendió las actividades para ese fin de semana, y ahora se está a la espera de la decisión de las otras ligas infantiles de la región.

“La actividad fue suspendida hoy (sábado) y mañana, y ahora estamos esperando lo que decidan las otras ligas de la Región Tres”, concluyó el ampáyer.

La Región Tres está formada por: Liga Culiacán AC, Liga Culiacán Recursos, Liga de los Tres Ríos, Liga Pequeño Colhuacan y la Liga Humaya.