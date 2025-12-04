$!Vivienda baleada e incendiada en Portalegre; suman ocho ataques en cinco días en Culiacán

Una vivienda fue atacada a balazos e incendiada dentro de una residencial ubicada en el sector Portalegre, en la zona norte de Culiacán.
Los hechos ocurrieron al interior de una privada situada sobre el bulevar Conquistadores, cerca de la medianoche de este jueves 3 de diciembre.
La casa afectada es de dos plantas; en la parte alta se observan impactos de proyectil de arma de fuego, aparentemente disparados con un arma de alto poder.
En la planta baja, el portón fue vandalizado y baleado, mientras que en la cochera quedaron calcinados dos vehículos.
En las inmediaciones del inmueble quedaron apilados varios casquillos utilizados durante la agresión.
A más de ocho horas del ataque, la zona aún no ha sido asegurada por corporaciones de seguridad ni intervenida por personal de la Fiscalía General del Estado.
Con este caso, suman siete las viviendas atacadas a balazos, y en algunos casos incendiadas de manera intencional, en un lapso de cinco días en la zona norte de Culiacán.
Desde el domingo 30 de noviembre, una vivienda en Uribivillas del Prado, sector Cedros, fue atacada a balazos mientras se encontraba habitada. Un día después, a solo dos cuadras, otro inmueble fue agredido por hombres armados. El martes, dos viviendas, una en Rincón del Humaya y otra en Santa Fe Premium, fueron baleadas de manera simultánea. El miércoles se repitió el patrón: dos domicilios, uno en la colonia Santa Fe y otro en el fraccionamiento La Puerta, también del sector Santa Fe, fueron atacados al mismo tiempo.
Este jueves, un domicilio en el fraccionamiento Canaco fue baleado por sujetos armados que además dejaron dos artefactos explosivos de fabricación casera, así como otro inmueble afectado en el sector Portalegre. Todos los hechos ocurrieron en la zona norte de la ciudad.