$!Vivienda baleada e incendiada en Portalegre; suman ocho ataques en cinco días en Culiacán

Una vivienda fue atacada a balazos e incendiada dentro de una residencial ubicada en el sector Portalegre, en la zona norte de Culiacán.

Los hechos ocurrieron al interior de una privada situada sobre el bulevar Conquistadores, cerca de la medianoche de este jueves 3 de diciembre.

La casa afectada es de dos plantas; en la parte alta se observan impactos de proyectil de arma de fuego, aparentemente disparados con un arma de alto poder.

En la planta baja, el portón fue vandalizado y baleado, mientras que en la cochera quedaron calcinados dos vehículos.