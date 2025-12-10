$!Vivienda de Culiacán es atacada a balazos en la colonia Servidor Público

La fachada de una vivienda ubicada en la colonia Servidor Público, en el sector suroriente de Culiacán, fue atacada a balazos durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de civiles armados llegó al domicilio y abrió fuego con armas largas, provocando daños visibles en el inmueble.

El ataque ocurrió sobre la calle Belladona, entre el bulevar Agricultores y la calle Adelfa, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Hasta el momento, únicamente se han registrado daños materiales.