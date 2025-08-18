$!Vivienda es incendiada y vandalizada en Colinas del Bosque, Culiacán

CULIACÁN. _ Una vivienda fue vandalizada e incendiada la mañana de este lunes 18 de agosto en el fraccionamiento Colinas del Bosque, al sur de la ciudad. El hecho provocó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 7:15 horas, cuando vecinos alertaron al número de emergencias 9-1-1 sobre un incendio en un domicilio, así como la posible presencia de civiles armados en los alrededores.

El inmueble se encuentra ubicado en la calle cerrada del Circuito de los Geranios, cerca del bulevar Pastizales. Testigos señalaron que un grupo de personas ingresó por la fuerza al domicilio, lo vandalizó y posteriormente le prendió fuego de forma intencional.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al lugar para sofocar el incendio, mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó un operativo en la zona para asegurar el perímetro. Tras las labores de control del fuego, se observó que el portón principal de la casa había sido derribado, la fachada presentaba quemaduras, y varias ventanas y estructuras interiores resultaron seriamente dañadas.

Los habitantes del inmueble se encontraban en el exterior del domicilio al momento del incidente y permanecieron bajo resguardo de las autoridades. No se reportaron afectaciones físicas a ninguno de ellos.