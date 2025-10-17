$!Volcadura de autobús deja al menos siete muertos en la Guaymas–Hermosillo

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes 17 de octubre, un autobús de pasajeros de la línea Tufesa volcó sobre la carretera internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo, a la altura del kilómetro 234, dejando un saldo preliminar de entre seis y siete personas fallecidas, así como varios heridos.

De acuerdo con información confirmada por el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, la unidad siniestrada había salido de la entidad con rumbo al norte del país. Ante ello, el gobierno estatal giró instrucciones para brindar apoyo a las familias de las víctimas y mantener comunicación con las autoridades de Sonora.