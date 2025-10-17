$!Volcadura de autobús deja al menos siete muertos en la Guaymas–Hermosillo

CULIACÁN. _ La mañana de este viernes 17 de octubre, un autobús de pasajeros de la línea Tufesa volcó sobre la carretera internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo, a la altura del kilómetro 234, dejando un saldo preliminar de entre seis y siete personas fallecidas, así como varios heridos.
De acuerdo con información confirmada por el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, la unidad siniestrada había salido de la entidad con rumbo al norte del país. Ante ello, el gobierno estatal giró instrucciones para brindar apoyo a las familias de las víctimas y mantener comunicación con las autoridades de Sonora.
Según los primeros reportes, entre las víctimas se encuentran tres niñas y tres mujeres adultas, aunque aún no se ha precisado el número exacto de fallecidos ni el origen de todos los pasajeros.
Las causas del accidente continúan bajo investigación. Versiones preliminares señalan la posibilidad de un choque, aunque no se ha confirmado oficialmente. También se reportó que los conductores del autobús no fueron localizados en el lugar del accidente.
Por su parte, la empresa Autotransportes Tufesa emitió un comunicado en el que confirmó el percance registrado alrededor de las 5:30 de la mañana en las inmediaciones del kilómetro 20, al sur de Hermosillo.
La compañía informó que toda actualización oficial será dada a conocer únicamente a través de sus canales institucionales. Asimismo, se habilitó la línea de atención +52 (644) 146 1193 y el correo electrónico comunicacion@tufesa.com.mx, para brindar información directa a familiares.
Las autoridades de ambas entidades continúan trabajando para recabar datos y coordinar la asistencia necesaria para los afectados.