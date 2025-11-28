$!Volcadura de camión con combustible mantiene cerrada la Avenida Santa Rosa en Mazatlán

Un accidente registrado durante la madrugada de este viernes mantiene cerrada la circulación de la Avenida Santa Rosa, luego de que una camioneta de doble rodado, presuntamente utilizada para trasladar combustible de manera irregular, terminó volcada en el cruce con la Avenida Las Torres.
El hecho ocurrió alrededor de las 01:45 horas, en la zona conocida como la Glorieta de la Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado. Desde ese momento, elementos del Ejército bloquearon el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre el Libramiento Colosio y el Libramiento 2, debido al riesgo que representa el material derramado.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría chocado contra la guarnición de la glorieta durante una persecución, lo que provocó que volcara sobre su costado izquierdo. La caja quedó dañada y uno de los contenedores, un cubo de plástico reforzado con estructura metálica, con capacidad para mil litros de combustible, salió expulsado y quedó sobre el pavimento, con parte del contenido derramado.
Personal militar y elementos de Bomberos Mazatlán mantienen resguardada la zona, aplican un cordón preventivo y continúan con las labores para contener el material y retirar la unidad sin que se presenten riesgos adicionales. La circulación permanecerá cerrada hasta que se garantice la seguridad en el área.