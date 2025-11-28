$!Volcadura de camión con combustible mantiene cerrada la Avenida Santa Rosa en Mazatlán

Un accidente registrado durante la madrugada de este viernes mantiene cerrada la circulación de la Avenida Santa Rosa, luego de que una camioneta de doble rodado, presuntamente utilizada para trasladar combustible de manera irregular, terminó volcada en el cruce con la Avenida Las Torres.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:45 horas, en la zona conocida como la Glorieta de la Santa Rosa, a la altura del fraccionamiento Valle Dorado. Desde ese momento, elementos del Ejército bloquearon el tránsito vehicular en el tramo comprendido entre el Libramiento Colosio y el Libramiento 2, debido al riesgo que representa el material derramado.