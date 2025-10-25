Seguridad
|
Accidente

Volcadura de camioneta en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán; no hubo lesionados

El conductor de la camioneta perdió el control del volante, invadió el camellón central de la avenida y chocó contra unas bases metálicas instaladas sobre el paso cebra; tras el impacto la camioneta volcó y terminó con el techo sobre el pavimento
Juvencio Villanueva |
25/10/2025 07:35
25/10/2025 07:35

MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada en el fraccionamiento Sábalo Country, tras impactarse contra unos pilotes que delimitan un cruce peatonal de la avenida Camarón Sábalo; los ocupantes lograron salir por sus propios medios e ilesos.

La volcadura se registró a las 23:20 horas de este viernes y tuvo lugar sobre la avenida Camarón Sábalo casi esquina con la calle Del Mero en el fraccionamiento Sábalo Country.

Al parecer, el conductor de la camioneta Honda CR-V perdió el control del volante, invadió el camellón central de la avenida y chocó contra unas bases metálicas instaladas sobre el paso cebra, precisamente para impedir el paso de vehículos y proteger a los peatones. Tras el impacto la camioneta volcó y terminó con el techo sobre el pavimento.

  • $!Volcadura de camioneta en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán; no hubo lesionados
  • $!Volcadura de camioneta en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán; no hubo lesionados

A pesar de la aparatosa volcadura, los pasajeros descendieron de la camioneta por sus propios medios. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y valoraron a los accidentados, pero ninguno presentó lesiones de consideración y no requirieron atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que la camioneta volcada fuera remolcada por una grúa.

#Accidente
#Volcadura
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube