$!Volcadura de camioneta en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán; no hubo lesionados

MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada en el fraccionamiento Sábalo Country, tras impactarse contra unos pilotes que delimitan un cruce peatonal de la avenida Camarón Sábalo; los ocupantes lograron salir por sus propios medios e ilesos.

La volcadura se registró a las 23:20 horas de este viernes y tuvo lugar sobre la avenida Camarón Sábalo casi esquina con la calle Del Mero en el fraccionamiento Sábalo Country.

Al parecer, el conductor de la camioneta Honda CR-V perdió el control del volante, invadió el camellón central de la avenida y chocó contra unas bases metálicas instaladas sobre el paso cebra, precisamente para impedir el paso de vehículos y proteger a los peatones. Tras el impacto la camioneta volcó y terminó con el techo sobre el pavimento.