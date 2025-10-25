$!Volcadura de camioneta en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán; no hubo lesionados

MAZATLÁN._ Una camioneta terminó volcada en el fraccionamiento Sábalo Country, tras impactarse contra unos pilotes que delimitan un cruce peatonal de la avenida Camarón Sábalo; los ocupantes lograron salir por sus propios medios e ilesos.
La volcadura se registró a las 23:20 horas de este viernes y tuvo lugar sobre la avenida Camarón Sábalo casi esquina con la calle Del Mero en el fraccionamiento Sábalo Country.
Al parecer, el conductor de la camioneta Honda CR-V perdió el control del volante, invadió el camellón central de la avenida y chocó contra unas bases metálicas instaladas sobre el paso cebra, precisamente para impedir el paso de vehículos y proteger a los peatones. Tras el impacto la camioneta volcó y terminó con el techo sobre el pavimento.
A pesar de la aparatosa volcadura, los pasajeros descendieron de la camioneta por sus propios medios. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y valoraron a los accidentados, pero ninguno presentó lesiones de consideración y no requirieron atención médica.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y de coordinar las acciones para que la camioneta volcada fuera remolcada por una grúa.