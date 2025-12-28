Volcadura de cuatrimoto deja a un hombre grave en Badiraguato

Una volcadura de cuatrimoto en Badiraguato dejó como saldo a un hombre con lesiones de gravedad durante el sábado.

La persona fue identificada como Ramón Alonso, de 34 años de edad, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico luego del siniestro, por lo que fue trasladado a un hospital de Culiacán.

Los hechos ocurrieron mientras conducía el vehículo, sin embargo, no se ha detallado respecto a la mecánica del incidente.

En la última actualización de su estado de salud fue reportado como grave, y sigue bajo atención médica de emergencias.