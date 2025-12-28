Seguridad
Volcadura de cuatrimoto deja a un hombre grave en Badiraguato

Ramón Alonso, de 34 años, sufrió traumatismo craneoencefálico por el incidente y fue trasladado a un hospital de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/12/2025 09:39
28/12/2025 09:39

Una volcadura de cuatrimoto en Badiraguato dejó como saldo a un hombre con lesiones de gravedad durante el sábado.

La persona fue identificada como Ramón Alonso, de 34 años de edad, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico luego del siniestro, por lo que fue trasladado a un hospital de Culiacán.

Los hechos ocurrieron mientras conducía el vehículo, sin embargo, no se ha detallado respecto a la mecánica del incidente.

En la última actualización de su estado de salud fue reportado como grave, y sigue bajo atención médica de emergencias.

