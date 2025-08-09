$!Volcadura de tráiler cargado con camarón deja tres heridos en Culiacán

CULIACÁN._ La volcadura de un tráiler, registrada la tarde de este sábado 9 de agosto, dejó como saldo tres personas heridas y provocó el cierre momentáneo de una rúa del distribuidor vial de la sindicatura de Costa Rica, conocido como “El Trébol”, al sur de Culiacán.

El siniestro se reportó alrededor de las 18:20 horas en la autopista Culiacán-Mazatlán, por el carril que dirige de sur a norte. Fueron personas que transitaban por el sitio las que reportaron el hecho a las autoridades, que arribaron para remolcar la unidad pesada, pues obstruía el paso vehicular.

Según informes, el conductor de la unidad, que transportaba camarón, se encontraba circulando por la autopista en mención cuando presuntamente dio un giro arriesgado para tomar el carril que dirige hacia Eldorado, pero fue al momento de maniobrar la vuelta cuando perdió el control del tráiler y lo terminó volcando sobre su costado derecho, impactando también contra la valla de contención.