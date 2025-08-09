$!Volcadura de tráiler cargado con camarón deja tres heridos en Culiacán

CULIACÁN._ La volcadura de un tráiler, registrada la tarde de este sábado 9 de agosto, dejó como saldo tres personas heridas y provocó el cierre momentáneo de una rúa del distribuidor vial de la sindicatura de Costa Rica, conocido como “El Trébol”, al sur de Culiacán.
El siniestro se reportó alrededor de las 18:20 horas en la autopista Culiacán-Mazatlán, por el carril que dirige de sur a norte. Fueron personas que transitaban por el sitio las que reportaron el hecho a las autoridades, que arribaron para remolcar la unidad pesada, pues obstruía el paso vehicular.
Según informes, el conductor de la unidad, que transportaba camarón, se encontraba circulando por la autopista en mención cuando presuntamente dio un giro arriesgado para tomar el carril que dirige hacia Eldorado, pero fue al momento de maniobrar la vuelta cuando perdió el control del tráiler y lo terminó volcando sobre su costado derecho, impactando también contra la valla de contención.
Debido al incidente, sobre el pavimento quedaron regados hielos y las cajas en donde se concentraban los camarones, dejando notorias pérdidas económicas para la empresa privada en la cual despacha el conductor, además de daños en la carrocería del tráiler.
Asimismo se notificó al personal de salud, pues en el lugar quedaron tres personas con lesiones de leve, no obstante, se vieron a la necesidad de ser asistidos y luego trasladados hacia un centro médico para recibir la atención especializada.
Autoridades acudieron para agilizar el tráfico debido a que el siniestro frustró el paso para los demás automóviles, dejando una congestión vial que fue momentánea pero luego restablecida por el mismo personal de seguridad. Una grúa llegó minutos más tarde para remolcar la unidad volcada y la retiraron del sitio para habilitar de nuevo el carril en donde ocurrió el incidente.