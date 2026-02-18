$!Volcadura de vehículo deja una mujer atrapada; la rescatan y llevan a un hospital, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer quedó atrapada tras la volcadura de una camioneta en el crucero de la Avenida Ejército Mexicano y calle Flamingos, en la colonia Lomas del Mar, y fue rescatada y trasladada a un hospital, la madrugada de este miércoles.

De acuerdo a un comunicado, la Fuerza de Tarea de Bomberos Mazatlán atendió un reporte de volcadura.

Al arribar al lugar, se localizó una camioneta volcada con una persona del sexo femenino en el interior. De manera inmediata, el personal realizó maniobras de seguridad y extracción para liberar a la paciente, personal de Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se encargaron de brindarle atención prehospitalaria en el sitio.

Posteriormente, fue trasladada a una unidad médica para su valoración correspondiente. El accidente dejó también daños materiales.